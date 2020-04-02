Сетевой педофил-серийник из Хакасии растлил трех школьниц

2 Апр 2020 2020-04-02T12:26:13+03:00

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37-летний житель Абакана (Хакасия) подозревается в растлении трех школьниц. Против педофила, охотившегося на своих жертв в интернете, возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, в отношении двух и более лиц».

Подозреваемый создал фейковую страницу в соцсети. И через ноутбук/телефон знакомился, а потом вел переписку с несовершеннолетними девочками. Так продолжалось с декабря 2018 года по февраль 2019 года. От его действий пострадали три школьницы: двоим в тот момент было по 15 лет, третьей 13.

- Зная о возрасте потерпевших, мужчина отправлял им сообщения сексуального и интимного характера, - говорят в следкоме. – Тем самым нарушил нормальное формирование личности несовершеннолетних.

Сейчас подозреваемый задержан, находится под арестом. Если суд докажет его вину, мужчина может получить до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU