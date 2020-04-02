2020-04-02T12:09:53+03:00
Происшествия

Взбесился из-за плача. В Красноярском крае мужчина с похмелья убил 7-месячную дочь

Теперь изверг может сесть на 15 лет
Ася ЖУКОВА
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Взбесился из-за плача. В Красноярском крае мужчина с похмелья убил 7-месячную дочь.Взбесился из-за плача. В Красноярском крае мужчина с похмелья убил 7-месячную дочь.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Дикий случай в Минусинском районе Красноярского края: отец до смерти забил семимесячную дочь. За «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» он может получить до 15 лет строгого режима, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону.

Все произошло 7 мая 2019 года в селе Знаменка. 27-летний мужчина находился дома со своей дочкой. Позже он объяснил: ребенок плакал, это раздражало. Накануне слишком много выпил – болела голова. Поэтому в какой-то момент нервы не выдержали, и изверг накинулся на девочку.

- Нанес ей несколько ударов руками по телу, причинив черепно-мозговую травму, - рассказывают следователи. – Малышка умерла в больнице.

Когда тело осматривали, на нем обнаружили множество других повреждений: синяков, ссадин, ран. Как оказалось, отец девочки постоянно конфликтовал с ее матерью. А гнев вымещал на дочке – бил об стену, кидал на пол…

На допросах вину свою не признал. Но следователи нашли достаточно доказательств его причастности. На днях материалы дела направили в Минусинский городской суд. Если вина отца будет доказана, его ждет серьезный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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