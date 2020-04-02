Зданию правительства края обновят фасад

2 Апр 2020 2020-04-02T11:41:58+03:00

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«Дом Советов» - памятник культуры регионального значения, в котором располагается администрация губернатора и правительство края, Заксобрание и избирком, начали ремонтировать. Будут обновлены южный и западный фасады, пояснили в пресс-службе администрации.

Кто не знает, «Дом Советов» построили в 1956-м году, и с тех пор капремонта фасада в нем не было. Так что привести его в порядок нужно было давно. Тем более что еще семь лет назад состояние штукатурки на отдельных участках инженеры признали аварийным. (Кстати, здание построено из кирпича, а штукатурка на нем имитирует каменную облицовку).

В 2014-м году барельеф восстановили. А спустя еще четыре года подготовили новый вариант научно-проектной документации. Нужно было полностью удалить штукатурку, нанести новую, тонировать поверхность и обустроить подсветку.

В 2019-м заключили контракт на капремонт. А как только установилась сухая и теплая погода, решено было начать. Работы продлятся с апреля по сентябрь 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU