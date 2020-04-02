2020-04-02T11:12:09+03:00
Происшествия

Мгновенная карма? Ограбивший старика через 20 минут попал в реанимацию

А заодно под уголовное дело за разбой
Ася ЖУКОВА
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В Красноярском крае ограбивший старика через 20 минут попал в реанимацию.В Красноярском крае ограбивший старика через 20 минут попал в реанимацию.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Нетривиальный случай произошел в Большемуртинском районе Красноярского края: ограбивший старика мужчина спустя считанные минуты попал в реанимацию. А заодно и под уголовное дело за разбой, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Вот как все было. Накануне, 1 апреля, инспекторы заметили на дороге в поселке Большая Мурта подозрительный автомобиль ВАЗ. Отметив, что у мужчины за рулем слишком агрессивная манера вождения, попытались его остановить. Однако тот дал по газам. Включили сирену, маячки, начали преследовать. Пытаясь уйти от погони, 30-летний водитель потерял управление и врезался в грузовик. С тяжелыми травмами его доставили в реанимацию.

И вдруг выяснилось: буквально 20 минут назад лихач (а он был пьян) ограбил пенсионера. Явился в дом к старику, избил, связал, забрал деньги – 30 тысяч рублей – и машину ВАЗ, на которой и угодил в ДТП.

На водителя завели уголовное дело, ему грозит до 12 лет. К тому же составили три протокола – за вождение без прав и ремня безопасности, а также за невыполнения требования полиции об остановке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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