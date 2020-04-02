Еще у пяти красноярцев подтвердили коронавирус

2 Апр 2020 2020-04-02T10:51:41+03:00

Все они изолированы, находятся на лечении

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Еще у пяти жителей Красноярска подтвердили диагноз коронавирус. Об этом сообщил оперштаб по краю.

Напомним, по данным на 9 утра 2 апреля среди красноярцев было зарегистрировано 20 случаев коронавирусной инфекции. Предварительный диагноз поставили еще семерым. И вот пятерым из них пришло подтверждение.

Сейчас ситуация такова: за весь период диагноз подтвердили у 25 человек. Четверо выздоровели, 21 пациент остается на лечении. «Тяжелых» нет, у всех – средняя и легкая формы.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 10866 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 74 человека. Снято с наблюдения 1780 человек (в том числе за сутки - 404), - информируют в управлении Роспотребнадзора. - Обследовано всего 7421 человек, из них за последние сутки обследовано 982.

С 1 апреля в Красноярском крае введен режим полной самоизоляции. Не покидайте дома/квартиры без крайней необходимости, берегите себя и близких!

ИСТОЧНИК KP.RU