2 Апр 2020 2020-04-02T10:39:25+03:00

Еще четыре лаборатории Красноярского края будут делать анализ на коронавирус. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Еще четыре лаборатории Красноярского края могут проводить диагностику на коронавирус. Как сообщили в пресс-службе минздрава региона, это поможет увеличить количество исследований и снизит нагрузку на специалистов Центра гигиены и эпидемиологии.

То есть сейчас пять лабораторий соответствуют требованиям, имеют санитарно-эпидемиологическое заключение. Это Центр гигиены и эпидемиологии в крае, Федеральный Сибирский научно-клинический центр ФМБА, Центр лабораторных технологий АБВ, Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства и Норильская межрайонная детская больница.

В четырех дополнительных лабораториях принимают анализы от тех, кто вернулся из-за рубежа, находится в режиме домашней изоляции. Без признаков инфекционного заболевания - на 10 день с момента прибытия в Россию.

Подчеркнем: это исследования первого уровня, окончательные выводы выдают Центр гигиены эпидемиологии в Красноярском крае и лаборатория «Вектор». Общая мощность региональных лабораторий – до тысячи анализов в сутки.

ВАЖНО

Лаборатория на базе Центра гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае берет анализы у тех, кто приехал из-за границы:

- при появлении признаков инфекционного заболевания, при обращении за медицинской помощью (сразу при обращении); затем при отрицательных результатах на COVID-2019, однократно на 10-й день с момента прибытия в Россию, или не раньше, чем через день после первого обследования;

- у контактных лиц с больными COVID-2019 - сразу после выявления и на 10-й день после последнего контакта с больным;

- поступивших в обсерватор – на 10-й день с даты последнего контакта с больным;

- больных всеми формами внебольничных пневмоний (в том числе материал от летальных случаев внебольничных пневмоний);

- больных ОРВИ в рамках мониторинговых исследований на грипп и ОРВИ;

- людей старше 65, обратившиеся за медпомощью с симптомами респираторного заболевания;

- медработников, имеющих риск инфицирования COVID-2019 на рабочих местах (один раз в неделю, а проявлении симптомов немедленно);

- людей, находящихся в учреждениях постоянного пребывания независимо от организационно-правовой формы (специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения ФСИН), а также персонал таких организаций при появлении симптомов респираторного заболевания.

КОНКРЕТНО

Информация о порядке проведения анализов на новый вирус - по телефону горячей линии 8 800 100 56 53.

ИСТОЧНИК KP.RU