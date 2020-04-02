В красноярском аэропорту из-за коронавируса проверяют всех пассажиров

2 Апр 2020 2020-04-02T09:39:27+03:00

Прибывающих как международными, так и внутренними рейсами

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В аэропорту Красноярска организована проверка всех прибывших пассажиров. Причем как международными, так и внутренними рейсами, уточняют в пресс-службе Роспотребнадзора.

Усиленный двойной контроль проводят, используя стационарный и переносной тепловизоры. Главное – не допустить распространения в крае коронавирусной инфекции.

- Важно: был изменен порядок организации изоляции и медицинского наблюдения пассажиров, прибывающих международными авиарейсами, - говорят специалисты. - Согласно постановлению управления Роспотребнадзора, прибывшие из неблагополучных стран пассажиры изолируются в обсерваторы на 14 дней.

Напомним, на карантин уже отправили 196 пассажиров, прилетевших из Бангкока в четверг, 2 апреля. Большинство согласилось изолироваться добровольно, а восьмерых пришлось направлять в обсерватор (он находится в санатории «Лесной») по решению суда. Вещи люди оставили в хранилище, все необходимое им пообещали выдать на месте. С собой разрешили взять только телефоны и другую технику.

ИСТОЧНИК KP.RU