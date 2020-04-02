2020-04-02T07:52:05+03:00
Коронавирус Covid-19

В Красноярске полиция начала проверять водителей из-за коронавируса

У них выясняют цель поездки [видео]
Ася ЖУКОВА
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В Красноярске полиция начала проверять авто из-за коронавируса. Фото, видео: Андрей Калинин.В Красноярске полиция начала проверять авто из-за коронавируса. Фото, видео: Андрей Калинин.
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В Красноярске полицейские начали останавливать автомобили и выяснять у водителей цель поездки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю. Напомним, вечером 31 марта глава региона Александр Усс подписал указ о всеобщей самоизоляции до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки по коронавирусу.

Согласно документу, жители края могут покидать свои дома/квартиры только в случае крайней необходимости (чтобы купить продукты или лекарства...). Между тем еще вчера, 1 апреля, на дорогах было меньше, чем обычно, но довольно много машин.

Наряды полиции патрулируют улица Красноярска. Улица Глинки.

- Неужели всё это те, кто вышел из дома в экстренном случае? – обсуждают в соцсетях.

И только что стало известно: в городе начата проверка водителей.

- Их останавливают, узнают цель поездки и разъясняют требования указа губернатора, - говорят полицейские. – По всем фактам невыполнения собираются проверочные материалы и направляются в районные администрации.

Тем, кто проигнорировал требования указа, грозит штраф – до тысячи рублей. Однако в ближайшее время сумма может быть увеличена. Сейчас въезды и выезды из Красноярска не перекрыты, подчеркивают сотрудники полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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