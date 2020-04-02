2020-04-02T05:53:13+03:00
Происшествия

«Носилки с малышом вылетели на дорогу»: в Красноярске перевернулась скорая с 2-летним ребенком

Пострадали четверо [видео]
Ася ЖУКОВА
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В Красноярске перевернулась скорая с 2-летним ребенком. Фото, видео: ЧП - Красноярск.В Красноярске перевернулась скорая с 2-летним ребенком. Фото, видео: ЧП - Красноярск.
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Серьезное ДТП со скорой, в котором пострадал ребенок, произошло на перекрестке 9 Мая – Шумяцкого в Красноярске 1 апреля. Видео случившегося появилось в паблике «ЧП – Красноярск».

- Водитель скорой помощи, двигаясь с включенными проблесковыми маячками и сиреной по улице 9 Мая со стороны Солнечного, выехал на красный сигнал светофора на перекресток с улицей Шумяцкого, - рассказывают в пресс-службе УГИБДД России по краю. - Водитель автобуса Toyota Hice, ехавшего по Шумяцкого на зеленый сигнал светофора, не увидел приближавшуюся скорую помощь.

9 Мая - Шумяцкого 01.04.2020 ЧП Красноярск. Скорая с ребенком перевернулась после ДТП. .Видео: ЧП - Красноярск.

И, соответственно, не пропустил ее. На кадрах вид: столкновение было жестким. По словам свидетелей ДТП, от удара носилки с малышом вылетели на дорогу. Спецмашина перевернулась, к ней кинулись несколько человек, поднимали, чтобы поставить на колеса.

- В результате ДТП госпитализирован ребенок и его мама, они были в карете скорой. Еще двое фельдшеров обратились за медицинской помощью, - продолжают инспекторы. - Хотелось бы напомнить водителям, что такие службы, как скорая помощь, двигаясь с включенными проблесковыми маячками, должны пользоваться преимуществом. При приближении к перекрестку имейте это в виду, будьте внимательны и уступайте дорогу, потому что они едут спасать чью-то жизнь!

После аварии водитель Toyota Hice заявил: скорую помощь не заметил, помешала поворачивающая фура. Но так ли это на самом деле, предстоит выяснить полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU

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