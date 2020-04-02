2020-04-02T05:03:14+03:00
Коронавирус Covid-19

У вернувшейся из Испании железногорской семьи подозревают коронавирус

Заражение выявили предварительные тесты
Ася ЖУКОВА
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У вернувшейся из Испании железногорской семьи подозревают коронавирус.У вернувшейся из Испании железногорской семьи подозревают коронавирус.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Первые случаи коронавируса в закрытом Железногорске Красноярского края: инфекцию подозревают у семьи, вернувшейся из Испании. По данным экспресс-тестов, COVID-19 выявлен сразу у двух человек, сообщает издание «Город и горожане» со ссылкой на главу Железногорска Игоря Куксина.

Для подтверждения/опровержения диагноза анализы отправили в новосибирскую лабораторию. Окончательные результаты будут известны через день или два.

Как рассказал Игорь Куксин, после возвращения семья сразу же проинформировала все службы, ушла на самоизоляцию и ни с кем не контактировала. Все необходимое супругам привозили взрослые дети. Поэтому угроза распространения заболевания маловероятна, заключает глава города.

Напомним, по состоянию на 1 апреля, в крае зарегистрировано всего 20 (+ 6 за последние сутки) случаев заболевания. На подтверждении диагноза находятся 7 человек (+1 за последние сутки).

ИСТОЧНИК KP.RU

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