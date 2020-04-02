2020-04-02T04:47:34+03:00
Общество

Алексей Протопопов утвержден в должности ректора медуниверситета Красноярска

С 1 апреля
Ася ЖУКОВА
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Алексей Протопопов утвержден в должности ректора медуниверситета Красноярска. Фото: сайт Заксобрания.Алексей Протопопов утвержден в должности ректора медуниверситета Красноярска. Фото: сайт Заксобрания.
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Приказом министерства здравоохранения Красноярского края в должности ректора КрасГМУ утвержден Алексей Протопопов. Как сообщили «Городские новости», контракт подписан на 5 лет.

Напомним, обязанности ректора медицинского университета Алексей Владимирович исполнял с августа 2019 года. Кроме того, с 2011-го он является депутатом Законодательного собрания региона.

СПРАВКА «КП»

Алексей Протопопов родился 13 сентября 1965 года. В 1988 году окончил медицинский институт в Красноярске по направлению «Лечебное дело», в 1989-м - интернатуру (рентгенология). Начинал карьеру врачом-интерном в краевой больнице, с 1992 года - заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения красноярской краевой больницы. С 2008 года и по настоящее время - руководитель регионального сосудистого центра КГБУЗ «Краевая клиническая больница».

В декабре 2011 года избран депутатом Законодательного собрания Красноярского края, в 2016 году - переизбран. С 24 августа 2019 года исполнял обязанности ректора медуниверситета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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