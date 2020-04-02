Прогноз погоды на апрель 2020 года в Красноярске и крае: до +20 и метель

2 Апр 2020 2020-04-02T04:28:28+03:00

Прогноз погоды на апрель 2020 года в Красноярске: до +20 и метель. Фото: Ася ЖУКОВА

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Апрель в Красноярске и крае будет теплым, но капризным. Где-то до плюс 20 градусов, а где-то метели, рассказали в гидрометцентре.

Итак, с началом месяца в город пришло настоящее весеннее тепло. 1 апреля было до плюс 15, солнечно. Такая же погода сохранится и сегодня, 2 апреля. Днем плюс 16-18, ночью плюс 4, без осадков, небольшая облачность.

3 апреля обещают дождь, но будет все еще тепло: в светлое время суток плюс 14, в темное плюс 1 (правда, может пробрасывать мокрый снег).

В субботу, 4 апреля, слегка похолодает: плюс 8, кратковременный дождь. В воскресенье уже плюс 10, к тому же осадки прекратятся.

С понедельника, 6 апреля, столбики термометров снова поползут вверх: будет плюс 13, и ясно. Во вторник и среду, 7 и 8 апреля, до плюс 15-16.

А вот на севере края будет бушевать непогода.

- Днем 2 апреля и в течение суток 3 апреля на юге Таймыра - очень сильный юго-восточный ветер, порывы 15-20 м/с, местами 22-27 м/с, метель, - предупреждают в Среднесибирском УГМС. - В Туруханском районе днем ожидаются порывы юго-западного ветра 15-20 м/с, на дорогах центральных и южных районов Красноярского края местами сохранится гололедица.

Но какая бы погода ни была, напоминаем: с 1 апреля в крае введен режим всеобщей самоизоляции из-за коронавируса. Поэтому оставайтесь дома, не выходите на улицу без крайней необходимости. Берегите себя и близких!

ИСТОЧНИК KP.RU