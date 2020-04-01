2020-04-01T14:45:57+03:00
Происшествия

В Красноярске задержали наркодилеров с крупной партией героина

Могут загреметь в колонию на 20 лет каждый [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске задержали наркодилеров с крупной партией героинаВ Красноярске задержали наркодилеров с крупной партией героинаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске сотрудники ФСБ задержали наркодилеров. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции. Двое мужчины 1974 и 1981 года рождения попали под подозрение силовиков в реализации крупной партии наркотиков. В ходе розыскных мероприятий подозрения силовиков подтвердились.

Задержание наркодилеров в Краснярске. Видео УФСБ.

В квартире, где проживали задержанные, оперативники обнаружили и изъяли пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Эксперты подтвердили – это героин, общая масса более 650 граммов.

В полиции города в отношение подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере». Если суд признает мужчин виновными, им грозит провести в колонии до 20 лет. Сейчас следователи выясняют, где они достали героин, чтобы пресечь канал доставки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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