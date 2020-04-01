2020-04-01T13:47:41+03:00
Общество

В Красноярске закрылся один из гипермаркетов «Аллея»

Уточняем: на период снижения покупательского спроса
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске закрылся один из гипермаркетов «Аллея»В Красноярске закрылся один из гипермаркетов «Аллея»Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске закрылся один из гипермаркетов «Аллея», который находится в торгово-развлекательном центре «Июнь». В ГК «Командор», который является владельцем бренда «Аллея», уточники: закрывается не навсегда, а только на период, пока длится нерабочая неделя или период самозоляции.

Причина закрытия – снижение покупательского трафика и товарооборота. Начиная с субботы 28 марта, когда была объявлена нерабочая неделя, была прекращена работа во всех торгово-развлекательных центрах города. Остались только продуктовые отделы. Вот и в «Июне» поток посетителей резко упал, исключительно за продуктами в него не приезжают. Как только «Июнь» заработает в обычном режиме, возобновит работу и «Аллея». Пока что сотрудников переводят в другие магазины сети.

Добавим, что период полной самоизоляции в Красноярске начался сегодня, 1 апреля. Дата завершения пока не указана. Предположительно до 5 апреля, конца нерабочей недели. Все зависит от ситуации с коронавирусом в крае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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