6-летняя девочка из Красноярска мечтает сдать нормативы на золотой значок ГТО

1 Апр 2020 2020-04-01T12:26:02+03:00

Дарина во время сдачи теста на сгибание и разгибание рук в упоре лежа Фото: личный архив

А сейчас Дарина еще и претендует на победу в фотоконкурсе «Дети, спорт и красота!» на сайте «Комсомолки»

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Дарине Дашкевич из Красноярска всего 6 лет. Но цели у нее большие и очень даже серьезные. Уже сейчас она может и хочет принимать участие в сдаче норм ГТО. Она уже успешно прошла регистрацию и получила уникальный индивидуальный номер (УИН) участника. Не так давно в детском саду №227, который посещает Дарина, в рамках реализации ГТО провели спортивное мероприятие «Познай себя». Ребятишки могли попробовать свои силы в сдаче нормативов ГТО. Дарина с легкостью прошла тест сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Очень сложный, кстати. Не каждый взрослый его сможет выполнить.

В ГТО знаки отличия бывают бронзового, серебряного и золотого достоинств в каждой возрастной ступени. Дарина с легкостью может сдать часть тестов.

- Дарина уже сейчас может сдать ГТО четыре норматива на золотой знак отличия, два на серебренный и один на бронзовый, - уверяют родители девочки. - Но она хочет все нормативы сдать обязательно на золотой значок ГТО. Она понимает, что чуть-чуть нужно потрудиться, потренироваться, чтобы её мечта осуществилась. Поэтому пожелаем ей дальнейших успехов в достижении результатов.

А сейчас Дарина участвует в фотоконкурсе «Дети, спорт и красота!». И здесь уже победа во многом зависит от ее группы поддержки.

Напоминаем, что в фотоконкурсе могут принять участие дети из Красноярского края разных возрастов (не старше 16 лет).

Артем Колосницын во время велогонки Фото: личный архив

Это означает, что своими спортивными достижениями могут похвастать, как уже добившиеся определенных высот юные спортсмены, и те, которые только в самом начале своих будущих свершений.

Артему Колосницыну из Железногорска только 3 года. Но будущее у мальчика, судя по всему, большое. Его фотографию, которая была сделана во время велогонки, на фотоконкурс отправили родители. Вы только посмотрите, как уверенно этот малыш мчится к финишу. Как он сосредоточен и серьезен. И в любую трудную минуту его готовы поддержать самые близкие люди.

Еще одна участница - 11-летняя Валерия Ярочкина. Девочка два года серьезно занимается дзюдо. В прошлом году она заняла первое место в турнире по дзюдо в весовой категории до 30 килограммов.

Ваш ребенок тоже занимается спортом? Тогда спешите подать заявку на участие в фотоконкурсе «Дети, спорт и красота!». Главное успеть по 5 апреля (включительно). Загрузите фотографию ребенка-спортсмена во время его тренировок, соревнований или получения наград и грамот за свои спортивные достижения на страницу фотоконкурса. Не забывайте, что от каждого участника принимается только одно фото (самостоятельно сделанное или принадлежащее ему).

Валерия Ярочкина заняла первое место в турнире по дзюдо Фото: личный архив

С 6 апреля стартует голосование, которое продлится до 20 апреля. С 21 по 24 апреля – подведение итогов.

Победят 10 участников, пять из них – это лидеры голосования, еще пять - выбор редакции «Комсомолки» и партнеров фотоконкурса.

В период с 27 апреля по 12 мая 2020 года состоится торжественное награждение. Финалистам фотоконкурса «Дети, спорт и красота!» вручат памятные дипломы и подарки от организатора и партнеров.

КСТАТИ

Все конкурсные фотографии пройдут предварительную модерацию. Не переживайте, если не сразу увидите свой снимок: он загрузится на страницу конкурса через определенное время.

Подробности на странице фотоконкурса здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU