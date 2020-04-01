2020-04-01T12:22:51+03:00
Происшествия

В Хакасии при пожаре погиб ребенок, второй – в реанимации

Когда случилась трагедия, родители были на работе
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Хакасии при пожаре погиб ребенок, второй – в реанимацииВ Хакасии при пожаре погиб ребенок, второй – в реанимацииФото: Мария ЛЕНЦ
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В Ширинском районе Хакасии при пожаре погиб ребенок. Трагедия произошла сегодня, 1 апреля, в частном доме. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, ранним утром родители ушли на работу, оставив дома двух сыновей. Старшему – 10 лет, младшему – 6.

Спустя время соседи заметили, как из дома идет дым. Вызвали пожарных, а пока те ехали, разбили окно и пробрались внутрь, вытащили мальчиков на улицу. К сожалению, одного из братьев медикам спасти не удалось, он скончался, предположительно от угарного газа. Его старший брат находится в реанимации и пока нельзя делать прогнозов о его состоянии.

Что стало причиной пожара, установит следствие. Предварительная версия – неисправная электропроводка. Точно станет известно только после пожарно-технической экспертизы. Следком возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

ИСТОЧНИК KP.RU

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