2020-04-01T09:52:22+03:00
Происшествия

В Красноярске неизвестные зарезали семью: полиция и следком просят помощи в поисках информации

Нужны свидетели и факты, пусть даже самые незначительные
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске неизвестные зарезали семьюВ Красноярске неизвестные зарезали семьюФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске неизвестные зарезали семью. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе краевого следкома. По предварительной версии трагедия произошла 29 марта на улице Щорса. Женщина пришла навестить своих родственников и обнаружила в квартире страшную картину: 47-летняя хозяйка, ее 9-летняя дочь и 77-летний отец были мертвы. На всех – следы ножевых ранений. Семья была положительной, поэтому убийство на бытовой почве маловероятно.

В настоящее красноярская полиция и следственный комитет проводят необходимые следственно-оперативные мероприятия. Задача номер один – найти и задержать подозреваемого (или подозреваемых). Поэтому просьба ко всем, кто обладает хоть какой-то информацией о контактах погибших накануне трагедии. Ее могут дать водители такси, автовладельцы машин с видеорегистраторами, которые могли видеть подозреваемых в период с 19 до 23 часов 29 марта. Возможно, местные жители слышали шум, крики или плач. Просьба позвонить по телефонам:

- (391) 227-06-45 – дежурный по ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

- (391) 245-92-75 или 102 – ГУВД по Красноярскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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