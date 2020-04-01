Красноярцам рассказали, как будут собирать налог на вклады

1 Апр 2020 2020-04-01T08:21:29+03:00

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Как в России будут собирать налог на вклады? На сайте Госдумы опубликован документ, где прописаны все детали сбора. Корреспонденты kp.ru разобрали его вместе с экспертами.

Напомним, ввести новый налог на вклады миллионеров недавно предложил президент России Владимир Путин. Смысл в том, чтобы люди, живущие на проценты от денег в банках и на бирже, вкладывались в бюджет.

Как это работает?

За основу берется ключевая ставка ЦБ. (Сейчас она на уровне 6% годовых). Доходы с миллиона рублей, налогом облагать не будут. Налог придется заплатить, если получаешь в виде процентов больше 60 тысяч рублей в год. Скажем, если у вас 1,1 млн рублей, это 66 тысяч процентного дохода за год. И 13% налога возьмут только с 6 тысяч, это будет 780 рублей.

Когда доход выше, чем ключевая ставка

Все зависит конкретной ставки в вашем банке и от того, как она отличается от ключевой ставки ЦБ. Но принцип тот же: если доход свыше 60 тысяч за год, надо платить, если меньше – не нужно… Понятно, что ключевая ставка ЦБ может меняться. Так что сумма, не облагаемая налогом, тоже будет пересчитываться.

ВАЖНО

По законопроекту, все сбережения будут суммироваться. Значит, если положить в разные банки суммы меньше миллиона, то все равно избежать уплаты не получится.

Новый налог вступит в силу с 1 января 2021 года.

- По сути, налог на вклады - это косвенное повышение подоходного налога для богатых, - говорит глава группы компаний «Налоги и финансовое право» Аркадий Брызгалин. - Тема отчасти правильная. Первые доходы от этого налога появятся не раньше, чем через два с половиной года.

ИСТОЧНИК KP.RU