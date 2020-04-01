2020-04-01T04:02:21+03:00
Общество

В Красноярске из-за коронавируса расторгли контракт с перевозчиком 74 маршрута

Не соблюдал санитарно-эпидемиологические меры
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске из-за коронавируса расторгли контракт с перевозчиком 74 маршрутаВ Красноярске из-за коронавируса расторгли контракт с перевозчиком 74 маршрутаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске из-за коронавируса расторгли контракт с перевозчиком 74 маршрута. Причину озвучили в департаменте транспорта: несоблюдение введенных на территории Красноярска санитарно-эпидемиологических мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Несколько дней назад департамент официально уведомил всех перевозчиков на городских маршрутах: не станут соблюдать рекомендации по дезинфекции подвижного состава – с ними расстанутся. 25 марта состоялась первая проверка – представители Общественной палаты города и специалисты «Красноярскгортранса» зафиксировали грязь в автобусах 74 маршрута, отсутствие необходимых дезинфицирующих средств у экипажей.

Перевозчику дали два дня, чтобы устранил все замечания. Однако при повторной проверке 30 марта нашли те же самые нарушения.

- С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки и угрозы мы не можем допустить к работе транспорт в плохом санитарном состоянии. Мы должны быть уверены, что все перевозчики осознают свою ответственность, а также важность качественной дезинфекции своего подвижного состава для безопасности пассажиров. Мы вынуждены расторгнуть контракт с ненадежным перевозчиком и приостановить работу 74–го маршрута со 2 апреля, - сказал замруководителя департамента транспорта Игорь Манченко .

ИСТОЧНИК KP.RU

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