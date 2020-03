Последствия опасны. Врачи показали красноярцам, как выглядят пораженные коронавирусом легкие

Жителям Красноярска показали, как выглядят легкие, пораженные коронавирусом. Ученые надеются: эти снимки помогут многим сделать правильный выбор – оставаться дома, чтобы не подвергать жизнь свою и близких смертельному риску.

Напомним, главное осложнение, к которому может привести новая инфекция – это пневмония. Что же происходит с легкими человека, у которого тяжелая форма коронавируса?

Специально для врачей выпустили инструкцию о заболевании, сообщает kp.ru. На снимках видно: вызванная коронавирусом пневмония отличается от бактериальной или от «свиного гриппа» H1N1. На легких - множество пятен округлой формы, это так называемый симптом «матового стекла».

Симптом матового стекла. Фото: Cardiothoracic Imaging Division, Department of Radiology Perelman School of Medicine of the University of Pennsylvania