Последствия опасны. Врачи показали красноярцам, как выглядят пораженные коронавирусом легкие

31 Март 2020 2020-03-31T14:36:09+03:00

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Жителям Красноярска показали, как выглядят легкие, пораженные коронавирусом. Ученые надеются: эти снимки помогут многим сделать правильный выбор – оставаться дома, чтобы не подвергать жизнь свою и близких смертельному риску.

Напомним, главное осложнение, к которому может привести новая инфекция – это пневмония. Что же происходит с легкими человека, у которого тяжелая форма коронавируса?

Специально для врачей выпустили инструкцию о заболевании, сообщает kp.ru. На снимках видно: вызванная коронавирусом пневмония отличается от бактериальной или от «свиного гриппа» H1N1. На легких - множество пятен округлой формы, это так называемый симптом «матового стекла».

Симптом матового стекла. Фото: Cardiothoracic Imaging Division, Department of Radiology Perelman School of Medicine of the University of Pennsylvania

- Даже если человек выздоровеет, перенесенная инфекция будет иметь последствия для легких, они будут повреждены фиброзом*, - уточняют медики. - Увы, это особенности коронавирусной инфекции.

СПРАВКА

*Фиброз легких – легочное заболевание, когда нормальная ткань органа замещается рубцовой или соединительной. Болезнь опасна, последствия могут быть смертельными. Полностью излечиться от фиброза нельзя, можно только прекратить распространение измененной ткани.

ИСТОЧНИК KP.RU