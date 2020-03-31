Все сервисы Райффайзенбанка на длинных выходных будут доступны клиентам

31 Март 2020 2020-03-31T11:32:15+03:00

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На неделе с 30 марта по 5 апреля все сервисы и продукты Райффайзенбанка будут доступны в полном объеме как для физических, так и для юридических лиц. Время работы сети отделений скорректировано и доступно на сайте.

Учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, мы по-прежнему рекомендуем нашим клиентам по возможности воздержаться от визитов в отделения и максимально использовать возможности дистанционных каналов обслуживания, в частности, Райффайзен-Онлайн.

Ответы на вопросы, связанные с последними изменениями в кредитных, накопительных и других продуктах банка, доступны в специальном разделе сайта.

Доступность сервисов для юридических лиц

Все продукты и услуги для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) останутся доступны в штатном режиме. Банк учитывает интересы клиентов — юридических лиц и ИП, которые не будут работать во время выходных. В связи с этим переносятся на 06.04.2020 операции, дата погашения которых ранее приходилась на один из дней, объявленных выходными:

- взимание комиссий за выдачу гарантий и выпуск аккредитивов;

- обслуживание обязательств по кредитам;

- обязательства по погашению дебиторами задолженности в сделках факторинга, оплата комиссий по факторингу и агентским договорам.