Красноярский «Биг-Бен» просит горожан остаться дома и беречь друг друга

30 Март 2020 2020-03-30T15:08:07+03:00

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Главные часы Красноярска в понедельник, 30 марта, заговорили с горожанами. Красноярский «Биг-Бен» просит людей посидеть дома, сообщают Горновости. В пресс-службе мэрии гороад пояснили, что озвучка - часть мер направленных на то, чтобы призвать горожан сохранять режим самоизоляции и выходить из дома только при наличии веской причины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/769669" frameborder="0"></iframe> Говорящие часы.Видео: администрация Красноярска

- Оставайтесь, пожалуйста, дома. Берегите себя и своих близких, - вещает теперь «Биг-Бен».

К слову, такое послание главные городские часы будут передавать красноярцам вплоть до 22.00 5 апреля. Напомним, ранее президент страны в обращении к граждаанм России объявил текущую неделю нерабочей. Чуть позже указ подписал губернатор Красноярского края Александр Усс - по его распоряжению в краевом центре и по всему региону закрыты все увеселительные заведения, общепит, салоны красоты. А также магазины (кроме продуктовых). В городе проходят рейды по выявлению торговых точек, нарушающих режим.

ИСТОЧНИК KP.RU