Райффайзенбанк обновляет программу по работе со стартапами

30 Март 2020 2020-03-30T14:46:46+03:00

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Райффайзенбанк развивает каналы для привлечения новых решений и технологий в рамках внутренней программы по работе со стартапами. Это удобный сайт, где стартап может предложить свое решение; еженедельный стартап-ланч с продукт-оунерами Райффайзенбанка и чат-бот в Telegram для подачи заявок.

Программа по работе со стартапами, существующая в банке с 2016 года, — уникальный фреймворк работы с молодыми компаниями, которые предлагают инновационные, мало проверенные в деле технологии или решения. Программа позволяет проверять гипотезы в сжатые сроки: каждый пилот длится несколько месяцев. На сайте startup-raiffeisen.ru есть вся подробная информация.

Молодые технологические компании могут предложить свое решение непосредственно владельцам ключевых продуктов и платформ Райффайзенбанка в ходе cтартап-ланча — еженедельной видеоконференции с банком, которые проходят каждый вторник в 11.00 по московскому времени.

С помощью Telegram-бота @Rstartup_bot можно заполнить анкету для подачи заявки и так же быстро попасть в рабочую воронку программы по работе со стартапами.

«Новые идеи и разработки появляются на нашем живом рынке каждый день, и, чтобы отлавливать и развивать наиболее ценные для нас, нам важно уметь быстро валидировать их жизнеспособность. Входная воронка имеет сразу несколько фильтров, поэтому мы решили максимально сократить по времени и упростить этап первого контакта с банком, предложив несколько новых каналов прямого взаимодействия: сайт, видео-демо и бота», — сказала Евгения Овчинникова, руководитель отдела технологических исследований и цифровых инноваций Райффайзенбанка.