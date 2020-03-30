2020-03-30T14:46:24+03:00
Общество

В России выросло количество зараженных коронавирусом до 1 836 человек

9 человек погибли от инфекции
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В Мосвке ввели жесткий карантин - столица лидирует по количеству зараженныхВ Мосвке ввели жесткий карантин - столица лидирует по количеству зараженныхФото: Мария ЛЕНЦ
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Количество зараженных коронавирусом за сутки в России увеличилось на 302 человека. По данным kp.ru на 30 марта, общая численность больных коронавирусом в стране достигла 1 836 человек. 9 заболевших погибли от смертоносной инфекции. Еще 66 человек выздоровели.

По количеству заболевших и выявленных лидирует Москва. Коронавирус здесь подтвержден у 212 пациентов за последние сутки. В связи с этим власти ужесточили карантинные меры - направлено это на то, чтобы пресечь передачу вируса от человека к человеку. Москвичи не могут теперь покидать дома, если на то нет веской причины. Что касается походов выбросить мусор, погулять с домашним питомцем или забежать в супермаркет - это может привести к долгому объяснению с полицией.

В правительстве России одобрили суровые штрафы для россиян в случае, если они нарушают введенный карантин. Для физлиц сумма штрафа может доходить до 40 тысяч рублей. «Повторники» караются еще жестче - до 300 тысяч рублей.

Второе место по числу выявленных зараженных - у Коми, третье - у Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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