Мишустин призвал регионы ввести самоизоляцию и штрафы для нарушителей по всей России

30 Март 2020 2020-03-30T14:03:50+03:00

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Премьер России Михаил Мишустин призывает регионы ввести жесткую самоизоляцию и штрафы для нарушителей по примеру Москвы, сообщает сайт kp.ru. Данные меры в правительстве страны считают своевременными и оправданными. речь об этом шла на совещании в понедельник, 30 марта.

При этом глава правительства напомнил, что в России одобрены поправки в КоАП, регламентирующие штрафы за нарушение карантина, и призвал ими пользоваться после того, как их рассмотрят в Госдуме. Тем, кто не соблюдает правила поведения на карантине, грозит штраф от 1 до 3 тысяч рублей.Если во время карантина человек нарушает санитарно-эпидемиологические нормы - от 15 до 40 тысяч рублей. За повторное нарушение рублем наказывать будут еще жестче - от 150 до 300 тысяч . И это все для «физиков». Юрлицам грозят штрафы до 1 миллиона рублей.

- Мы в режиме реального времени мониторим ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, - подчеркнул Мишустин. - Принятые решения были оправданы.

И цель их, по словам премьера, обезопасить людей и дать возможность системе здравоохранения справиться с наплывом заболевших.

ИСТОЧНИК KP.RU