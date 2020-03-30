Жители России могли переболеть коронавирусом до эпидемии

30 Март 2020 2020-03-30T13:40:14+03:00

Специалисты говорят, что симптомы коронавируса слишком похожи на симптомы других заболеваний Фото: Мария ЛЕНЦ

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Возможно, что большинство россиян уже переболело коронавирусом, - этот вопрос не дает покоя тысячам пользователям соцсетей. В пример, как правило, приводят волну заболеваний в конце прошлого - начале этого года, когда с симптомами простуды слегли многие. вспышка коронавируса только подталкивает к подобным выводам. И надо отметить, логическая цепочка выходит очень стройная, пишет kp.ru. Вирус мог запросто добраться до Москвы и Питера - туристы из Китая свободно перемещались по России. Но...

Специалисты на эту версию смотрят крайне скептически и даже иронично. По простой причине: симптомы коронавируса агрессивного штамма совпадают по симптоматике с массой других заболеваний.

- Очень много респираторных вирусов зимнего сезона, - пояснила представитель российского отделения ВОЗ Мелита Вуйнович. - Вы могли заболеть синцитиальным вирусом - эти же симптомы. Вирусом гриппа А, Б - те же симптомы. Риновирусом – те же симптомы. Даже коронавирусом другого штамма...

А те ли именно у вас были симптом? Вы точно уверены в этом? Эпидемиологи советуют одно: оставайтесь дома и соблюдайте меры безопасности!

ИСТОЧНИК KP.RU