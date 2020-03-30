В Норильске накрыли игорный клуб и задержали 37-летнюю владелицу

30 Март 2020 2020-03-30T12:22:31+03:00

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Оперативники накрыли в Норильске игорный клуб на Бауманской. Его организовала 37-летняя женщина. Как сообщили в ГУ МВД по Красноярскому раю, хозяйка работала в клубе администратором. СК возбудил против нее уголовное дело по ч. 1 ст.171.2 УК России (незаконные организация и проведение азартных игр).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/769621" frameborder="0"></iframe> Полиция накрыла игорный клуб в Норильске.Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю

- В результате проведенного осмотра помещения сотрудники внутренних дел изъяли 13 системных блоков, 13 мониторов, компьютер администратора, сетевой роутер, а также более 40 тысяч рублей, предназначенных для проведения противоправной деятельности, - сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск силовики

Как долго работал игорный клуб - не сообщается. Вся изъятая техника и оборудование направлены на экспертизу. Владелице подпольного игрового клуба может грозить до двух лет лишения свободы. В СК сообщили, что подозреваемая допрошена и полностью признала вину.

ИСТОЧНИК KP.RU