В Норильске накрыли игорный клуб и задержали 37-летнюю владелицу
Оперативники накрыли в Норильске игорный клуб на Бауманской. Его организовала 37-летняя женщина. Как сообщили в ГУ МВД по Красноярскому раю, хозяйка работала в клубе администратором. СК возбудил против нее уголовное дело по ч. 1 ст.171.2 УК России (незаконные организация и проведение азартных игр).
Полиция накрыла игорный клуб в Норильске.Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю
- В результате проведенного осмотра помещения сотрудники внутренних дел изъяли 13 системных блоков, 13 мониторов, компьютер администратора, сетевой роутер, а также более 40 тысяч рублей, предназначенных для проведения противоправной деятельности, - сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск силовики
Как долго работал игорный клуб - не сообщается. Вся изъятая техника и оборудование направлены на экспертизу. Владелице подпольного игрового клуба может грозить до двух лет лишения свободы. В СК сообщили, что подозреваемая допрошена и полностью признала вину.
ИСТОЧНИК KP.RU