2020-03-30T12:05:41+03:00
Происшествия

Подростки обманом выманили у приятеля телефон и украли деньги через «мобильный банк»

Трем преступникам грозит срок за кражу
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Подростков ждет судПодростков ждет судФото: Мария ЛЕНЦ
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В Идринском три подростка (16 и двое по 17 лет) выманили у приятеля мобильник. Парни собрались поживиться его деньгами - к телефону приятеля был подключен «мобильный банк», сообщает ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии. Телефон попросили, потому что якобы срочно надо было выйти в интернет. Пострадавший парень ничего не заподозрил и мобильник друзьям дал.

- Получив телефон, один из обвиняемых переставил сим-карту потерпевшего в свой сотовый телефон, через приложение «мобильный банк» совершили перевод денежных средств в общей сумме 13 тысяч рублей с банковского счета потерпевшего на банковский счет одного из несовершеннолетних обвиняемых, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии,.

В отношении всех троих возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК России (кража). Судьбу малолетних преступников в скором времени решит суд - дело передано на рассмотрение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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