Нерабочая неделя в Красноярске: какие предприятия отказываются соблюдать карантин

30 Март 2020 2020-03-30T11:42:21+03:00

Ломбарды и «пивняки» так и не прекратили торговлю

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Более 4 000 торговых точек Красноярска проверили накануне чиновники мэрии, сообщает Ньюслаб. Речь о тех предприятиях, которые, согласно указу губернатора, должны были быть временно закрыты для посетителей в связи с коронавирусом.

Из 4 166 проверенных торговых точек на карантин ушли 4067. Оставшиеся продолжили работать, сообщает пресс-служба мэрии. Среди «хорошистов» торгово-развлекательные центры, фитнес-клубы, секции и бассейны. А вот те, кто торгует алкоголем, не спешат выполнять указ губернатора. Ломбарды тоже.

Какие хитрости придумывают предприниматели? Старые, как мир методы. «Пивняки», к примеру, ставят у себя холодильники с продуктами и пытаются убедить проверяющих, что торговать на этом основании вполне могут.

Помимо небольших торговых точек проверяющие осмотрели магазины продовольственных товаров. Нашли 16 нарушений. Чаще всего - в плане защиты персонала. Нет масок и перчаток. всех, кого поймали за руку, предупредили о необходимости, соблюдать меры безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU