Первый пошел. Клещи покусали жителя Красноярска на Татышеве

30 Март 2020 2020-03-30T09:31:19+03:00

Еще один житель края получил укус в Минусинском районе

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Сезон клещей открыт. Если на прошлой неделе красноярцы уже снимали паразитов с домашних питомцев, то на этой - первый укушенный в Красноярске, на Татышеве. А всего по краю два человека пострадали за неделю от укусов клещей, сообщает региональный Роспотребнадзор. Помимо пациента, которого клещ укусил в Красноярске, еще один случай зафиксирован в селе Луговское Минусинского района.

К счастью, оба клеща здоровы, их исследовали. Однако бдительность терять не стоит: клещи - переносчики вирусного энцефалита, боррелиоза, моноцитарного эрлихиоза человека, гранулоцитарного анаплазмоза человека.

В Роспотребнадзоре напоминают, как действовать, если вас укусил клещ.

- Клеща необходимо удалить и доставить в вирусологическую лабораторию для проведения одновременного исследования клещей на наличие 4 видов возбудителей, - напоминают в Роспотребнадзоре.

Не стоит также забывать, что одна из лучших защит - вовремя полученная иммунизация. Прививки спасли сотни человек от нежелательных последствий для здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU