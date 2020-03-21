2020-03-21T13:36:05+03:00
Общество

МФЦ будут принимать людей только по предварительной записи из-за коронавируса

Многофункциональные центры в Красноярском крае с 23 марта будут работать в новом режиме
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Тысячи людей получают услуги в МФЦ ежедневноТысячи людей получают услуги в МФЦ ежедневноФото: Мария ЛЕНЦ
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За день в МФЦ Красноярска и края обращаются тысячи людей - практически все документы вплоть до прописки теперь оформляются здесь. Но в связи с непростой ситуацией по коронавирусу в регионе многофункциональные центры Красноярского края меняют режим работы. По информации министерства экономики и социального рахвития региона, уже с 23 марта МФЦ начнут принимать посетителей только по предварительной записи.

- Перед тем, как обратиться за получением услуги непосредственно в МФЦ, необходимо записаться на приём по телефону, либо через портал госуслуг - по одной записи предоставляется одна услуга, - пояснили «Комсомольской правде» - Красноярск в минэкономразвития. - Приходить в МФЦ следует ко времени, указанному в талоне предварительной записи. Посещать МФЦ для получения готовых документов следует в день, указанный в расписке.

Специалисты продолжат консультировать людей, но в дистанционном режиме.

Телефон горячей линии для записи в МФЦ: 8-800-200-39-12

ИСТОЧНИК KP.RU

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