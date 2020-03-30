Ремонт теплосетей: изменится схема движения на Дубровинского в Красноярске

30 Март 2020 2020-03-30T08:48:04+03:00

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В Красноярске из-за ремонта теплосетей изменится режим проезда на Дубровинского, сообщает администрация города. Ограничения в силу вступят уже 1 апреля. Как поедем?

Автобусы. До 15 апреля на участке от Вавилова,1 до Вавилова, 1, стр.54 ( выезд с АГЗС «Терминалнефтегаз») автобусы №№ 90 и 92 будут с Коммунального моста поворачивать на Красраб. Далее - по Затонской выезжать на Вавилова. В обратном направлении - в таком же порядке. Остановки «Автобаза», «Шелен», «Центр стандартизации», «Библиотека», «Школа (ул. Семафорная)» временно будут исключены. Для удобства пассажиров добавятся остановки «Затон», «Цирк», «Правый берег», «Юбилейная» и «Предмостная площадь».

Автомобили. Для машин Вавилова также частично перекроют. Продумайте маршрут заранее, чтобы не стоять в пробках!

Ограничения движения будут действовать до 20:00 15 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU