2020-03-30T08:20:13+03:00
Экономика

В Красноярске спрос на «удаленку» вырос на 34% за 5 лет

Востребованы IT-специалисты и менеджеры продаж
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Средние зарплаты около 40 000 рублейСредние зарплаты около 40 000 рублейФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Красноярские работодатели все чаще в последнее время ищут сотрудников на удаленную работу. По данным аналитиков hh.ru Сибири, спрос на «удаленку» в регионе за последние 5 лет вырос на 34 процента. И хотя подобные вакансии занимают пока лишь 2 процента от общего числа, популярность такого формата работы стабильно и неуклонно растет.

Кого чаще всего ищут на «удаленку»? В числе лидеров «начинашки» (без стажа работы) – 29 процентов, «айтишники» - 27 процентов, «продажники» - 19 процентов, маркетологи – 13 процентов, специалисты сферы науки и образования – 12 процентов. (19%), маркетинга (13%), науки и образования (12%).

- Если говорить о конкретных профессиях, то речь о программистах, web-инженерах, аккаунт-менеджерах, SMM-менеджерах, таргетологах, копирайтерах, дизайнерах, интернет-маркетологах, трафик-менеджерах, - сообщили в hh.ru.

К слову, начинающим специалистам в этом сегменте реализовать себя, пожалуй, проще, чем в любом другом - половина предложений доступна студентам. Что касается зарплаты, то тут средний заработок- около 40 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Первый пошел. Клещи покусали жителя Красноярска на Татышеве
Жители Красноярска штурмом берут перешедшие на работу по записи МФЦ
Ремонт теплосетей: изменится схема движения на Дубровинского в Красноярске
В Красноярске спрос на «удаленку» вырос на 34% за 5 лет
В Красноярском крае главбух на зарплате украла свыше 10 миллионов рублей
Красноярские воспитатели решили заниматься с детсадовцами онлайн
Пьяная жительница Красноярска вылетела на «встречку» и погубила пассажира
Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 30 марта 2020 года: ожидается подтверждение 9 случаев
Посетители кафе в Минусинске устроили стрельбу: один мужчина ранен в пах
На нерабочей неделе в Красноярске ожидается потепление до плюс 14
Фотограф снял с высоты опустевший на карантине Красноярск
Мошенники предлагают красноярцам налоговый вычет за использование банковской карты
Россиянка спалила сбережения, обрабатывая их от коронавируса в микроволновке
Коронавирус в Красноярске: новые тест-системы позволят определить коронавирус за 90 минут
В Красноярском крае в одном из самых северных населенных пунктов мира появился интернет
Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол о коронавирусе: «Для таких малых народов, как наш, это очень опасно»
12-летний мальчик из Красноярска стал футболистом благодаря своему отцу
Мы в домике. Красноярцев пригласили заниматься спортом с известными спортсменами и получать призы
В Красноярске утвержден график летних отключений холодной воды
Международный аэропорт Красноярск переходит на весенне-летнее расписание полетов
Коронавирус в Красноярске: верующие совершили автомобильный Крестный ход
Карантин не для всех. Андрей Аршавин прогулялся с новой девушкой по набережной
Количество зараженных коронавирусом в Красноярском крае на 29 марта 2020 года новых случаев заражения не выявлено
Врезался в самолет. В Красноярске водителю спецтехники грозит колония за необычное ДТП
Коронавирус в Красноярске: в Роспотребнадзоре дали рекомендации как говорить с детьми об эпидемии
Коронавирус в Красноярске: краевая больница готовится принимать пациентов с COVID-19
Коронавирус в Красноярске: одной из возможных заразившихся коронавирусом оказалась медсестра из БСМП
Спасатели Красноярского края готовятся к предстоящим паводкам