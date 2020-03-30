В Красноярске спрос на «удаленку» вырос на 34% за 5 лет

30 Март 2020 2020-03-30T08:20:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Красноярские работодатели все чаще в последнее время ищут сотрудников на удаленную работу. По данным аналитиков hh.ru Сибири, спрос на «удаленку» в регионе за последние 5 лет вырос на 34 процента. И хотя подобные вакансии занимают пока лишь 2 процента от общего числа, популярность такого формата работы стабильно и неуклонно растет.

Кого чаще всего ищут на «удаленку»? В числе лидеров «начинашки» (без стажа работы) – 29 процентов, «айтишники» - 27 процентов, «продажники» - 19 процентов, маркетологи – 13 процентов, специалисты сферы науки и образования – 12 процентов. (19%), маркетинга (13%), науки и образования (12%).

- Если говорить о конкретных профессиях, то речь о программистах, web-инженерах, аккаунт-менеджерах, SMM-менеджерах, таргетологах, копирайтерах, дизайнерах, интернет-маркетологах, трафик-менеджерах, - сообщили в hh.ru.

К слову, начинающим специалистам в этом сегменте реализовать себя, пожалуй, проще, чем в любом другом - половина предложений доступна студентам. Что касается зарплаты, то тут средний заработок- около 40 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU