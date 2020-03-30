В Красноярском крае главбух на зарплате украла свыше 10 миллионов рублей

30 Март 2020 2020-03-30T07:55:59+03:00

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Опытный главбух одного из муниципальных учреждений в Богучанах украла у государства 10 миллионов 300 тысяч рублей за 4 года, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю. 45-летняя женщина дело поставила на поток и долгое время с помощью махинаций с зарплатой сотрудников «зарабатывала» деньги.

Как именно? Используя свое служебное положение главбух завышала суммы при начислении зарплаты - якобы за совмещение должностей, которого по факту не было.

- Она предоставляла в банк сведения о перечислении работникам фактической заработной платы, а разницу направляла на свой расчетный счет, - пояснили «Комсомольской правде» - Красноярск в краевом главке МВД. - В результате бюджету района нанесен ущерб на сумму свыше 10 миллионов 300 тысяч рублей.

В отношении главбуха возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере). Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас женщина - под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU