2020-03-30T07:28:14+03:00
Общество

Красноярские воспитатели решили заниматься с детсадовцами онлайн

Малышей ждут ежедневные утренние занятия
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Онлайн занятия уже идут, присоединяйтесьОнлайн занятия уже идут, присоединяйтесьФото: Мария ЛЕНЦ
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Воспитатели детских садов Красноярска решили организовать онлайн-занятия для малышни, сообщает управление образования города. С 30 марта по 3 апреля ежедневно воспитатели проводят утренние и вечерние занятия. Все по графику: по утрам, с 09.00 до 11.00 - творческие и познавательные уроки для ребят от 3 до 7 лет, а по вечерам, 20.30 - сказка. Как же без нее?!

Занятия малышам проводит команда из детства (команда профессиональных педагогов молодежного движения воспитателей Красноярска) по адресу: Инстаграм @m_vospitateli.

Чем именно это помогает родителям? Развивает во время каникул! И конечно, не нужно тратить время, чтобы придумать, чем заняться с ребенком, а малыш - в комфортной для него среде.

Занятия очень интересные и организованы так, чтобы ребятишки не скучали и даже не замечали того, что воспитатель находится по ту сторону монитора. Проводят их 14 молодых педагогов красноярских детских садов, в том числе и «Воспитатель года» Дарина Дергач.

ИСТОЧНИК KP.RU

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