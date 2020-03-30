Пьяная жительница Красноярска вылетела на «встречку» и погубила пассажира

30 Март 2020 2020-03-30T06:33:44+03:00

Сама получила переломы ног, а мужчина рядом - умер на месте

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Пьяна 37-летняя женщина устроила смертельное ДТП накануне вечером на Волжской. По данным ГИБДД, Honda Fit, которой она управляла, по неустановленной причине вылетела на «встречку», где в лобовую столкнулась с другой иномаркой - Renault LOGAN. Обе машины похожи на груды металлолома и восстановлению, по-видимому, не подлежат.

Другие водители бросились на помощь пострадавшим, ведь, по их словам, Renault LOGAN после столкновения махом вспыхнула. Очевидцы аварии говорят, что запах алкоголя от устроившей аварию женщины чувствовался из далека.

- Больше всего меня угнетало, что сколько огнетушителей приносили, только мой оказался рабочим... но пожар мы всё-таки затушили – спасибо водителям, у которых были вода и газировка, - пишет очевидец ДТП в соцсетях.

Женщина на Honda Fit получила открытые переломы обеих ног. А вот ее пассажир умер на месте. так и не пришел в сознание.

ИСТОЧНИК KP.RU