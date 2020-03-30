2020-03-30T06:33:44+03:00
Происшествия

Пьяная жительница Красноярска вылетела на «встречку» и погубила пассажира

Сама получила переломы ног, а мужчина рядом - умер на месте
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments3
Пассажир умер на месте Фото: ЧП-КрасноярскПассажир умер на месте Фото: ЧП-Красноярск
Изменить размер текста:

Пьяна 37-летняя женщина устроила смертельное ДТП накануне вечером на Волжской. По данным ГИБДД, Honda Fit, которой она управляла, по неустановленной причине вылетела на «встречку», где в лобовую столкнулась с другой иномаркой - Renault LOGAN. Обе машины похожи на груды металлолома и восстановлению, по-видимому, не подлежат.

Другие водители бросились на помощь пострадавшим, ведь, по их словам, Renault LOGAN после столкновения махом вспыхнула. Очевидцы аварии говорят, что запах алкоголя от устроившей аварию женщины чувствовался из далека.

- Больше всего меня угнетало, что сколько огнетушителей приносили, только мой оказался рабочим... но пожар мы всё-таки затушили – спасибо водителям, у которых были вода и газировка, - пишет очевидец ДТП в соцсетях.

Женщина на Honda Fit получила открытые переломы обеих ног. А вот ее пассажир умер на месте. так и не пришел в сознание.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Первый пошел. Клещи покусали жителя Красноярска на Татышеве
Жители Красноярска штурмом берут перешедшие на работу по записи МФЦ
Ремонт теплосетей: изменится схема движения на Дубровинского в Красноярске
В Красноярске спрос на «удаленку» вырос на 34% за 5 лет
В Красноярском крае главбух на зарплате украла свыше 10 миллионов рублей
Красноярские воспитатели решили заниматься с детсадовцами онлайн
Пьяная жительница Красноярска вылетела на «встречку» и погубила пассажира
Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 30 марта 2020 года: ожидается подтверждение 9 случаев
Посетители кафе в Минусинске устроили стрельбу: один мужчина ранен в пах
На нерабочей неделе в Красноярске ожидается потепление до плюс 14
Фотограф снял с высоты опустевший на карантине Красноярск
Мошенники предлагают красноярцам налоговый вычет за использование банковской карты
Россиянка спалила сбережения, обрабатывая их от коронавируса в микроволновке
Коронавирус в Красноярске: новые тест-системы позволят определить коронавирус за 90 минут
В Красноярском крае в одном из самых северных населенных пунктов мира появился интернет
Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол о коронавирусе: «Для таких малых народов, как наш, это очень опасно»
12-летний мальчик из Красноярска стал футболистом благодаря своему отцу
Мы в домике. Красноярцев пригласили заниматься спортом с известными спортсменами и получать призы
В Красноярске утвержден график летних отключений холодной воды
Международный аэропорт Красноярск переходит на весенне-летнее расписание полетов
Коронавирус в Красноярске: верующие совершили автомобильный Крестный ход
Карантин не для всех. Андрей Аршавин прогулялся с новой девушкой по набережной
Количество зараженных коронавирусом в Красноярском крае на 29 марта 2020 года новых случаев заражения не выявлено
Врезался в самолет. В Красноярске водителю спецтехники грозит колония за необычное ДТП
Коронавирус в Красноярске: в Роспотребнадзоре дали рекомендации как говорить с детьми об эпидемии
Коронавирус в Красноярске: краевая больница готовится принимать пациентов с COVID-19
Коронавирус в Красноярске: одной из возможных заразившихся коронавирусом оказалась медсестра из БСМП
Спасатели Красноярского края готовятся к предстоящим паводкам