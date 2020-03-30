2020-03-30T04:54:17+03:00
Происшествия

Посетители кафе в Минусинске устроили стрельбу: один мужчина ранен в пах

Инцидент произошел в ночь на пятницу
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Пострадавшему понадобилась помощь врачейПострадавшему понадобилась помощь врачейФото: Мария ЛЕНЦ
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Карантинные меры определенно пойдут на пользу кафе «Белладжио» в Минусинске. По сообщениям очевидцев посетители заведения устроили драку со стрельбой. Случилось все в ночь на пятницу, сообщали свидетели инцидента. Двое припозднившихся мужчин, как водится, в подпитии что-то не поделили. В качестве аргументов решили использовать оружие. По данным полиции, стреляли из пневматики.

В результате стрельбы ранение в пах получил один из посетителей кафе. По предварительным данным, оно легкое, так что, можно сказать, отделался испугом. Однако помощь врачей молодому человеку, конечно же, понадобилась.

В полиции «Комсомольской правде» - Красноярск факт конфликта подтвердили, заявив, что в данный момент проводится доследственная проверка случившегося, выясняют все обстоятельства происшествия.

Напомним, с 28 марта по 5 апреля указом губернатора региона запрещена работа всех увеселительных заведений, в том числе и кафе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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