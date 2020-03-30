На нерабочей неделе Красноярске ожидает потепление до плюс 14

30 Март 2020 2020-03-30T04:35:04+03:00

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Нерабочая неделя в Красноярске будет относительно теплой, сообщают синоптики Гидрометцентра. В течение всей недели в городе ожидаются по-настоящему весенние деньки и довольно теплые ночи. Гулять не рекомендуется, но наслаждаться погодой, скажем, на даче - почему бы и нет?

Итак, в понедельник, 30 марта, ночью метеорологи обещают до минус 1 градуса, днем - до плюс 8 градусов, небольшой ветер скоростью до 6-7 метров в секунду. Возможен дождь . В ночь на вторник, 31 марта, столбики термометров опустятся до минус 2 градусов, днем ожидается до 11 градусов тепла.

Повышаться дневные температуры продолжат и в начале апреля. Днем 1 апреля температура установится на отметке - плюс 13 градусов, ожидается переменная облачность. В четверг, 2 апреля, еще теплее - до плюс 2 градусов ночью и до 14 градусов тепла днем. В пятницу дневные температуры останутся такими же, ночью потеплеет еще на 1 градус - до плюс 3 градусов тепла. Возможен небольшой снег.

Предварительно - и на выходных нерабочей недели ожидаются комфортные температуры.

ИСТОЧНИК KP.RU