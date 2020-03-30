Фотограф снял с высоты опустевший на карантине Красноярск

30 Март 2020 2020-03-30T03:35:28+03:00

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Могли ли вы представить, что утром в воскресенье, скажем, часиков в 10, возле ТРЦ «Планета» может совсем не быть людей? А в центре – на Коммунальном или на площади Революции? Оказывается, такое возможно.

Фото: Сергей Филинин

Красноярский фотограф Сергей Филинин сделал серию снимков о городе на карантине. 29 марта в 10.00 Филинин снял самые оживленные места города совершенно пустыми - проспект Мира, ТРЦ «Планета», Коммунальный мост.

Фото: Сергей Филинин

Одна-две машины на безлюдных улицах смотрятся необычно.

Фото: Сергей Филинин

Напомним, с 28 марта в Красноярске объявлен карантин из-за коронавируса. В городе закрыты все торгово-развлекательные центры, ночные клубы, кафе, рестораны, салоны красоты. Предварительно - ограничительные мероприятия продлятся в городе до 05 апреля включительно. Красноярцев просят в течение этого времени без лишней надобности не покидать своих домов.

ИСТОЧНИК KP.RU