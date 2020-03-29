Мошенники предлагают красноярцам налоговый вычет за использование банковской карты
29-летний житель Железногорска хотел получить прибыль, но потерял свои кровные в сумме 18 тысяч рублей. Все началось с ролика с названием «Проверь и получи 100 тысяч за 15 минут». Мужчина просмотрел видео, в котором молодой человек рассказывал о возможности получить НДС за использование банковской карты. Расчёт полагающейся суммы в каждом случае индивидуален, поэтому надо заполнить анкету. Заполнил и получил сообщение о том, что государство задолжало ему 270 тысяч рублей – это и есть налоговый вычет за активное использование банковской карты.
И получить его поможет юрист, которому надо оплатить услуги, а он оформит документы для налоговой.
Железногорец перевел 18 тысяч рублей.
И только через несколько дней, не получив обещанной суммы, обратился в отделение федеральной налоговой службы, где ему разъяснили, что такого вида налогового вычета не существует.
Пострадавший написал заявление в полицию, возбуждено уголовное дело по статье 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Максимальное наказание в соответствии с санкцией данной статьи – до 5 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU