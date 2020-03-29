2020-03-29T15:38:12+03:00
Происшествия

Мошенники предлагают красноярцам налоговый вычет за использование банковской карты

Как работает эта схема и что нужно знать, чтобы не потерять свои деньги
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
Раньше деньги воровали из кармана, сейчас - с карты или телефона.Раньше деньги воровали из кармана, сейчас - с карты или телефона.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

29-летний житель Железногорска хотел получить прибыль, но потерял свои кровные в сумме 18 тысяч рублей. Все началось с ролика с названием «Проверь и получи 100 тысяч за 15 минут». Мужчина просмотрел видео, в котором молодой человек рассказывал о возможности получить НДС за использование банковской карты. Расчёт полагающейся суммы в каждом случае индивидуален, поэтому надо заполнить анкету. Заполнил и получил сообщение о том, что государство задолжало ему 270 тысяч рублей – это и есть налоговый вычет за активное использование банковской карты.

И получить его поможет юрист, которому надо оплатить услуги, а он оформит документы для налоговой.

Железногорец перевел 18 тысяч рублей.

И только через несколько дней, не получив обещанной суммы, обратился в отделение федеральной налоговой службы, где ему разъяснили, что такого вида налогового вычета не существует.

Пострадавший написал заявление в полицию, возбуждено уголовное дело по статье 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Максимальное наказание в соответствии с санкцией данной статьи – до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мошенники предлагают красноярцам налоговый вычет за использование банковской карты
Россиянка спалила сбережения, обрабатывая их от коронавируса в микроволновке
Коронавирус в Красноярске: новые тест-системы позволят определить коронавирус за 90 минут
В Красноярском крае в одном из самых северных населенных пунктов мира появился интернет
Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол о коронавирусе: «Для таких малых народов, как наш, это очень опасно»
12-летний мальчик из Красноярска стал футболистом благодаря своему отцу
Мы в домике. Красноярцев пригласили заниматься спортом с известными спортсменами и получать призы
В Красноярске утвержден график летних отключений холодной воды
Международный аэропорт Красноярск переходит на весенне-летнее расписание полетов
Коронавирус в Красноярске: верующие совершили автомобильный Крестный ход
Карантин не для всех. Андрей Аршавин прогулялся с новой девушкой по набережной
Количество зараженных коронавирусом в Красноярском крае на 29 марта 2020 года новых случаев заражения не выявлено
Врезался в самолет. В Красноярске водителю спецтехники грозит колония за необычное ДТП
Коронавирус в Красноярске: в Роспотребнадзоре дали рекомендации как говорить с детьми об эпидемии
Коронавирус в Красноярске: краевая больница готовится принимать пациентов с COVID-19
Коронавирус в Красноярске: одной из возможных заразившихся коронавирусом оказалась медсестра из БСМП
Спасатели Красноярского края готовятся к предстоящим паводкам