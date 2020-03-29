Мошенники предлагают красноярцам налоговый вычет за использование банковской карты

29 Март 2020 2020-03-29T15:38:12+03:00

Раньше деньги воровали из кармана, сейчас - с карты или телефона. Фото: Мария ЛЕНЦ

Как работает эта схема и что нужно знать, чтобы не потерять свои деньги

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29-летний житель Железногорска хотел получить прибыль, но потерял свои кровные в сумме 18 тысяч рублей. Все началось с ролика с названием «Проверь и получи 100 тысяч за 15 минут». Мужчина просмотрел видео, в котором молодой человек рассказывал о возможности получить НДС за использование банковской карты. Расчёт полагающейся суммы в каждом случае индивидуален, поэтому надо заполнить анкету. Заполнил и получил сообщение о том, что государство задолжало ему 270 тысяч рублей – это и есть налоговый вычет за активное использование банковской карты.

И получить его поможет юрист, которому надо оплатить услуги, а он оформит документы для налоговой.

Железногорец перевел 18 тысяч рублей.

И только через несколько дней, не получив обещанной суммы, обратился в отделение федеральной налоговой службы, где ему разъяснили, что такого вида налогового вычета не существует.

Пострадавший написал заявление в полицию, возбуждено уголовное дело по статье 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Максимальное наказание в соответствии с санкцией данной статьи – до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU