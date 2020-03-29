Россиянка спалила сбережения, обрабатывая их от коронавируса в микроволновке

29 Март 2020 2020-03-29T15:18:14+03:00

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Такие нестандартные способы обеззараживания уже применяли жители Китая. Но чужой опыт не учит, и вот жительница Москвы отправила свои сбережения в микроволновку, об этом сообщает издание kp

Женщина знала, что коронавирусу очень нравится наличность, и им могут быть заражены деньги в банкоматах. Вот и решила их продезинфицировать.

Обеззаразить купюры от коронавируса ей не удалось, зато получила настоящее потрясение.

После включения печки купюры затрещали, как семечки на сковородке. Электромагнитное излучение мгновенно подожгло металлизированную полоску на купюрах.

На снимке, который она прикрепила к посту можно пересчитать сожженные пятитысячные купюры - 65 тысяч рублей.

Похоже, что теперь все пятитысячные из печи придется нести для обмена в банк. Банкомат такие деньги уже не примет.

Получилось как в анекдоте: "Кто плохо учил физику и химию, для того жизнь наполнена чудесами и волшебством".

ИСТОЧНИК KP.RU