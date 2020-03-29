В Красноярском крае в одном из самых северных населенных пунктов мира появился интернет

29 Март 2020 2020-03-29T14:33:25+03:00

Цифровое равенство: интернет есть и в краевом центре и в удаленных поселках. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В поселке Сындасско Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края, в котором проживает почти 500 человек, расположен на берегу Хатангского залива в 240 км от села Хатанга. Большая часть жителей поселка Сындасско ведет кочевой образ жизни, четверть населения занимается оленеводством. Теперь и в этом, одном из самых северных населенных пунктов мира, можно бесплатно пользоваться интернетом на скорости не менее 10 Мбит/с.

Точка бесплатного интернет-доступа появилась в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» (УЦН).

«Для удаленной от проводной телекоммуникационной инфраструктуры материка территории мы организовали точку общественного Wi-Fi, используя спутниковые технологии, — комментирует директор Красноярского филиала ПАО “Ростелеком” Евгений Петров.

С момента старта программы «Устранение цифрового неравенства» в 2015 году, к интернету подключено 238 населенных пунктов на территории Красноярского края и Республики Хакасия. В планах на 2020 год — организация бесплатного интернет-доступа еще для 40 муниципальных образований региона.

ИСТОЧНИК KP.RU