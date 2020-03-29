2020-03-29T14:33:25+03:00
Общество

В Красноярском крае в одном из самых северных населенных пунктов мира появился интернет

Кочевники смогут пользоваться интернетом бесплатно
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
Цифровое равенство: интернет есть и в краевом центре и в удаленных поселках.Цифровое равенство: интернет есть и в краевом центре и в удаленных поселках.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В поселке Сындасско Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края, в котором проживает почти 500 человек, расположен на берегу Хатангского залива в 240 км от села Хатанга. Большая часть жителей поселка Сындасско ведет кочевой образ жизни, четверть населения занимается оленеводством. Теперь и в этом, одном из самых северных населенных пунктов мира, можно бесплатно пользоваться интернетом на скорости не менее 10 Мбит/с.

Точка бесплатного интернет-доступа появилась в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» (УЦН).

«Для удаленной от проводной телекоммуникационной инфраструктуры материка территории мы организовали точку общественного Wi-Fi, используя спутниковые технологии, — комментирует директор Красноярского филиала ПАО “Ростелеком” Евгений Петров.

С момента старта программы «Устранение цифрового неравенства» в 2015 году, к интернету подключено 238 населенных пунктов на территории Красноярского края и Республики Хакасия. В планах на 2020 год — организация бесплатного интернет-доступа еще для 40 муниципальных образований региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мошенники предлагают красноярцам налоговый вычет за использование банковской карты
Россиянка спалила сбережения, обрабатывая их от коронавируса в микроволновке
Коронавирус в Красноярске: новые тест-системы позволят определить коронавирус за 90 минут
В Красноярском крае в одном из самых северных населенных пунктов мира появился интернет
Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол о коронавирусе: «Для таких малых народов, как наш, это очень опасно»
12-летний мальчик из Красноярска стал футболистом благодаря своему отцу
Мы в домике. Красноярцев пригласили заниматься спортом с известными спортсменами и получать призы
В Красноярске утвержден график летних отключений холодной воды
Международный аэропорт Красноярск переходит на весенне-летнее расписание полетов
Коронавирус в Красноярске: верующие совершили автомобильный Крестный ход
Карантин не для всех. Андрей Аршавин прогулялся с новой девушкой по набережной
Количество зараженных коронавирусом в Красноярском крае на 29 марта 2020 года новых случаев заражения не выявлено
Врезался в самолет. В Красноярске водителю спецтехники грозит колония за необычное ДТП
Коронавирус в Красноярске: в Роспотребнадзоре дали рекомендации как говорить с детьми об эпидемии
Коронавирус в Красноярске: краевая больница готовится принимать пациентов с COVID-19
Коронавирус в Красноярске: одной из возможных заразившихся коронавирусом оказалась медсестра из БСМП
Спасатели Красноярского края готовятся к предстоящим паводкам