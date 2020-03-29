Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол о коронавирусе: «Для таких малых народов, как наш, это очень опасно».

29 Март 2020 2020-03-29T13:54:27+03:00

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Главы Республики Тыва Шолбан Кара-оол записл видеообращение, в котором, в частности сказал:

«Ситуация с новым видом коронавирусной инфекции стала вызовом для всего мира. Для таких малых народов, как наш, это очень опасно. Каждый день мы получаем данные о новых фактах заражения за пределами нашей страны, а сейчас и в нашей стране.

Подтверждаю, в нашей республике подтвержденных случаев коронавируса пока не зафиксировано. С 27 января госпитализировано было 27 человек, прибывших из неблагополучных стран, с признаками респираторных заболеваний. 12 из них – выписаны после двукратных отрицательных тестов. На сегодняшний день в инфекционной больнице у нас находится 15 человек. 7 человек готовятся к выписке. Все результаты анализов на коронавирус – отрицательные.

Заниматься вопросами защиты от коронавируса мы стали еще с конца января этого года. Прежде всего, потому что у нас расположен комбинат «Лунсин», на котором наши земляки работают плечом к плечу с гражданами Китайской Народной Республики. На тот момент большинство работников из Китая были у себя на родине в отпуске. Мы приняли все меры для того, чтобы приостановить их возвращение на рабочие места. Спасибо руководству комбината, нам удалось договориться. Сразу после этого граница с Китаем была официально закрыта.

Мы одними из первых в стране ввели режим повышенной готовности – с 17 марта. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора были приняты все меры по недопущению распространения коронавируса в республике. Отменены все массовые мероприятия, введен масочный режим. Развернуты все необходимые мощности здравоохранения и социальной службы.

Мы видим, что опасная инфекция приближается к нашей территории. Подтверждены случаи в Республике Хакасия, в Красноярском крае, в Новосибирске, Бурятии. А также в соседней Монголии. Это те регионы, в которых учатся наши дети, работают земляки. Все они сейчас активно возвращаются на родину.

В связи с этим оперативным штабом республики были усилены меры въездного контроля. На двух основных автодорогах выставлены санитарные посты – это Шивилиг и Ак. На которых бесконтактным способом измеряют температуру у всех въезжающих. В аэропорту г. Кызыла также организован санитарный фильтр для всех прилетающих в республику.

Сегодня на случай проникновения инфекции на базе нового центра высокотехнологичной медицинской помощи, это наш новый терапевтический корпус, продолжается подготовка реанимационных палат, оборудованных ИВЛ исключительно для лечения возможных тяжелых больных. Мы готовимся.

Нам дали неделю передышки, освободили от работы, сохранив заработную плату, не для отдыха, это надо понимать, земляки, не для увеселительных поездок. А для того, чтобы мы приняли все меры личной безопасности. Обезопасили своих родных и близких.

Призываю вас отказаться на ближайший период от проведения любых торжеств, свадеб, юбилеев, крестин, тоев. Чем меньше общения, тем лучше. Строго соблюдать все правила личной гигиены, санитарных норм и рекомендаций врачей и специалистов, соблюдать масочный режим.

Надо понимать, что исключительность введения оплачиваемой нерабочей недели, она неспроста, вызвана насущной необходимостью. Подумайте, земляки. Это очень коварный вирус. Государство осознанно идет на такие затратные меры ради граждан».

Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол о коронавирусе: «Для таких малых народов, как наш, это очень опасно».

ИСТОЧНИК KP.RU