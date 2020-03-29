12-летний мальчик из Красноярска стал футболистом благодаря своему отцу

29 Март 2020 2020-03-29T12:52:23+03:00

Кирилл Конаныхин уже добился определенных спортивных высот, а сейчас еще и участвует в фотоконкурсе «Дети, спорт и красота!»

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Звезды спорта тоже были когда-то обычными мальчиками и девочками. Многие и подумать не могли, что в будущем взойдут на пьедестал почета, и им будут рукоплескать миллионы людей по всему миру. Очень часто за их успехами стоит кто-то из далекого детства, сумевший внушить уверенность и направить по верному пути. 12-летний Кирилл Конаныхин из Красноярска в самом начале своего спортивного пути. Он футболист. А привел мальчика в спорт его папа, который серьезно занимается хоккеем. А сейчас Кирилл участвует в фотоконкурсе «Дети, спорт и красота!», который проводит медиахолдинг «Комсомольская правда». И вот что известно о нашем юном конкурсанте:

«Это наш футболист! Нет, это папин футболист! Как бить мяч или держать ногу - первые азы показал папа-хоккеист. А фото сделано во время игры с противником на поле 6 лицея «Перспектива». И, кстати, в 2019 году наша команда «Авангард» стала победителем городского турнира по футболу среди юношей 2008 года рождения».

Напоминаем, что заявки на участие принимаются по 5 апреля. Для этого нужно загрузить на страницу фотоконкурса «Дети, спорт и красота!» фотографию ребенка-спортсмена во время его тренировок, соревнований или получения наград и грамот за свои спортивные достижения. Напоминаем, что от каждого участника принимается только одно фото (самостоятельно сделанное или принадлежащее ему).

С 6 апреля стартует голосование и продлится оно до 20 апреля. С 21 по 24 апреля подведем итоги.

Победят десять участников. Пять из них, это участники, набравшие максимальное количество голосов посетителей сайта kp.ru. Еще одна пятерка - выбор редакции «Комсомолки» и партнеров фотоконкурса.

В период с 27 апреля по 12 мая 2020 года состоится торжественное награждение. Финалистам фотоконкурса «Дети, спорт и красота!» вручат памятные дипломы и подарки от организатора и партнеров.

КСТАТИ

Все конкурсные фотографии пройдут предварительную модерацию. Не переживайте, если не сразу увидите свой снимок: он загрузится на страницу конкурса через определенное время.

Подробности на странице фотоконкурса по этой ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU