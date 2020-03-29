Мы в домике. Красноярцев пригласили заниматься спортом с известными спортсменами и получать призы
Красноярские спортсмены приглашает всех жителей региона во время вынужденных каникул присоединится к спортивной акции «Мы в домике». Каждый день в социальных сетях будут проходить зарядки от известных спортсменов и спортивных деятелей Красноярского края, конкурсы среди подписчиков на лучшие видеоролики, спортивные онлайн-соревнования, кулинарные поединки, викторины и даже чемпионат по керлингу в режиме онлайн.
Чтобы присоединиться к акции, набирайте в социальных сетях официальный хэштег проекта #мывдомике24.
Также можно выкладывать видео своих тренировок и выиграть главный приз – сертификат на 5 тысяч.
Победитель будет определен оргкомитетом 5 апреля. Главными критериями станут креативность спортивной тренировки и доступность для выполнения в домашних условиях.
В видеоролике заниматься спортом дома призывают Роман Орешников - участник олимпийских игр, призёр чемпионата мира по бобслею, Кирилл Веселов – четырехкратный чемпион мира по спортивному ориентированию, Владимир Барчуков – призер чемпионата мира и чемпионата Европы по спортивному ориентированию.
Мы в домике. Красноярцев пригласили заниматься спортом с известными спортсменами и получать призы..
ИСТОЧНИК KP.RU