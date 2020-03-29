2020-03-29T11:32:01+03:00
Спорт

Мы в домике. Красноярцев пригласили заниматься спортом с известными спортсменами и получать призы

Акция продлится до 5 апреля [видео]
Татьяна РЯБИНИНА
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Спорт в нерабочую неделю - занятие индивидуальное!Спорт в нерабочую неделю - занятие индивидуальное!Фото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярские спортсмены приглашает всех жителей региона во время вынужденных каникул присоединится к спортивной акции «Мы в домике». Каждый день в социальных сетях будут проходить зарядки от известных спортсменов и спортивных деятелей Красноярского края, конкурсы среди подписчиков на лучшие видеоролики, спортивные онлайн-соревнования, кулинарные поединки, викторины и даже чемпионат по керлингу в режиме онлайн.

Чтобы присоединиться к акции, набирайте в социальных сетях официальный хэштег проекта #мывдомике24.

Также можно выкладывать видео своих тренировок и выиграть главный приз – сертификат на 5 тысяч.

Победитель будет определен оргкомитетом 5 апреля. Главными критериями станут креативность спортивной тренировки и доступность для выполнения в домашних условиях.

В видеоролике заниматься спортом дома призывают Роман Орешников - участник олимпийских игр, призёр чемпионата мира по бобслею, Кирилл Веселов – четырехкратный чемпион мира по спортивному ориентированию, Владимир Барчуков – призер чемпионата мира и чемпионата Европы по спортивному ориентированию.

Мы в домике. Красноярцев пригласили заниматься спортом с известными спортсменами и получать призы..

ИСТОЧНИК KP.RU

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