Международный аэропорт Красноярск переходит на весенне-летнее расписание полетов

29 Март 2020 2020-03-29T09:22:08+03:00

Оно вступает в силу с сегодняшнего дня, с 29 марта

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Эта программа будет действовать до 24 октября 2020 года. Итак, разберемся с основными направлениями:

Москва

Планируется до 10 рейсов в день в пик весенне-летнего сезона. Рейсы до Москвы будут выполнять шесть авиакомпаний: в аэропорт Внуково — авиакомпании «Победа» и Utair, в аэропорт Домодедово — S7 Airlines и NordStar, в аэропорт Шереметьево — «Аэрофлот» и Nordwind.

Санкт-Петербург

Запланирован один ежедневный рейс, который будет выполнять авиакомпания «Россия».

Екатеринбург

До трех рейсов в неделю — «Уральские авиалинии».

Новосибирск

Три ежедневных рейса S7 Airlines.

Хабаровск

Ежедневные рейсы планирует «Аврора»

Владивосток

С 26 мая по 30 августа прямые рейсы шесть раз в неделю. Кроме этого, во Владивосток с 1 апреля по 3 июня и с 5 сентября по 24 октября планирует летать S7 Airlines.

Сочи

«Победа» — с 5 апреля по 27 мая по средам и воскресеньям, с 30 мая по 28 сентября по понедельникам, средам, четвергам и субботам, с 30 сентября по 23 октября по средам, пятницам и воскресеньям. По два рейса в неделю запланированы у NordStar и Red Wings. Новым перевозчиком на этом направлении станет «Аэрофлот», с 31 мая по 5 июля планируется ежедневные рейсы, а с 7 июля по 23 октября — пять рейсов в неделю.

Анапа

С 6 июня по 15 сентября 2020 года: раз в неделю — авиакомпания «Якутия», два раза в неделю — «Победа», три раза в неделю — NordStar.

Краснодар

В весенне-летнем периоде продолжит выполнение рейсов по субботам авиакомпания «Алроса», а с 7 июня по 13 сентября по субботам и воскресеньям запланированы рейсы у NordStar.

Симферополь

С 25 апреля по 30 мая по средам и субботам планирует выполнение рейсов Nordwind, а с 1 июня по 30 сентября авиакомпания планирует удвоить количество рейсов за счет добавления рейсов по понедельникам и четвергам.

С 29 мая по 24 октября запланировал рейсы в Симферополь авиакомпанией «Аэрофлот»: до 29 июня планируются ежедневные рейсы, а с 1 июля — четыре раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и субботам.

Другие направления

С 1 июня 2020 года «Аэрофлот» планирует по одному ежедневному рейсу — в Братск, Екатеринбург, Омск, Томск, Тюмень, Якутск, до двух ежедневных рейсов — в Иркутск и Новосибирск.

NordStar планирует из Красноярска рейсы на АТР-42:

• в населенные пункты Красноярского края до двух раз в неделю — в Байкит, Ванавару, Подкаменную Тунгуску и Туру, до четырех раз в неделю — в Игарку, до шести раз в неделю — в Северо-Енисейск и Туруханск;

• в города соседних регионов — Братск, Кемерово, Кызыл, Новокузнецк, Талакан, Томск, Сургут (с посадкой в Томске);

• На Boeing 737-800 запланированы рейсы в Норильск, в пик сезона они будут выполняться до 11 раз в неделю.

«Ангара» продолжит выполнение рейсов в Мирный, Полярный и Улан-Удэ. «ИрАэро» запланировала в весенне-летний период прямые рейсы из Красноярска в Иркутск, Талакан и Читу: по каждому направлению по два рейса в неделю. «КрасАвиа» планирует выполнение до двух рейсов в неделю в Хатангу. «СиЛА» возобновляет с 1 апреля по 23 октября рейсы в Горно-Алтайск. Полеты будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Новым направлением в летнем расписании станет Анадырь. Рейсы будет выполнять авиакомпания «Ютэйр» раз в неделю: с 29 апреля по 27 мая и с 01 июля по 30 сентября — по средам, а в июне — по вторникам. Кроме этого, «Ютэйр» продолжит выполнение ежедневных рейсов в Сургут — два раза в неделю прямые рейсы и пять раз в неделю с посадкой в Новосибирске. В Иркутск — шесть раз в неделю (кроме четверга), в Новосибирск — пять раз в неделю (кроме вторника и субботы). В Нижневартовск — два раза в неделю — в среду и в воскресенье.

Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» запланировала прямые рейсы из Красноярска в Челябинск и Ханты-Мансийск. Кроме этого, рейсами АК «ЮВТ АЭРО» можно будет добраться с посадкой в Челябинске до Нового Уренгоя по вторникам, и в Казань по субботам. Кроме этого, в Казань можно добраться рейсами с посадкой в Ханты-Мансийске по пятницам и воскресеньям.

Авиакомпания «Ямал» продолжит выполнять по средам и воскресеньям прямые рейсы в Новый Уренгой. А «Якутия» запланировала прямые рейсы из Красноярска в Якутск и Нерюнгри по одному разу в неделю.

Международные направления временно полностью приостановлены на время неблагоприятной мировой эпидемиологической обстановки. Ожидается, что будут восстановлены прямые рейсы в страны ближнего зарубежья. Планируются рейсы в Баку, Душанбе, Худжанд, Бишкек, Ош и Ташкент.

В летнем расписании запланированы регулярные рейсы в Пекин. Летняя чартерная программа этого года будет представлена традиционными направлениями — Турция, Таиланд, Вьетнам, Тунис.

ИСТОЧНИК KP.RU