2020-03-29T09:08:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Красноярске: верующие совершили автомобильный Крестный ход

Они проехали с иконами 130 километров
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото: Храм Новомучеников и Исповедников Российских / vk.comФото: Храм Новомучеников и Исповедников Российских / vk.com
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Прихожане храма Новомучеников и Исповедников Российских, расположенного в Академгородке, совершили автомобильный Крестный ход к поклонным Крестам на въездах в Красноярск. Священнники отслужили молебны от вируса.

Участники Крестного хода выехали от храма в полдень, съездили в сторону Дивногорска к поклонному кресту, затем доехали до Вознесенки, оттуда проехали в Солнечный и п. Дрокино. После этого вернулись в храм. В каждой машине звучала молитва, читались Псалтирь, Акафисты, Каноны. Большие иконы были размещены прямо на крышах автомобилей. Об этом сообщается в паблике во «ВКонтакте» храма. Участники преодолели около 130 км.

Ранее Крестным ходом вокруг города прошли верующие Ачинска. Напомним, в храмах Красноярского края принимаются меры безопасности, на этот счет священники получили инструкции от патриархии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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