Коронавирус в Красноярске: верующие совершили автомобильный Крестный ход

29 Март 2020 2020-03-29T09:08:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Прихожане храма Новомучеников и Исповедников Российских, расположенного в Академгородке, совершили автомобильный Крестный ход к поклонным Крестам на въездах в Красноярск. Священнники отслужили молебны от вируса.

Участники Крестного хода выехали от храма в полдень, съездили в сторону Дивногорска к поклонному кресту, затем доехали до Вознесенки, оттуда проехали в Солнечный и п. Дрокино. После этого вернулись в храм. В каждой машине звучала молитва, читались Псалтирь, Акафисты, Каноны. Большие иконы были размещены прямо на крышах автомобилей. Об этом сообщается в паблике во «ВКонтакте» храма. Участники преодолели около 130 км.

Ранее Крестным ходом вокруг города прошли верующие Ачинска. Напомним, в храмах Красноярского края принимаются меры безопасности, на этот счет священники получили инструкции от патриархии.

ИСТОЧНИК KP.RU