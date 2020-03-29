2020-03-29T08:35:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Карантин не для всех. Андрей Аршавин прогулялся с новой девушкой по набережной

На парочке не было ни масок, ни перчаток
Татьяна РЯБИНИНА
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Андрей Аршавин со спутницей. Фото: Предоставлено "КП"Андрей Аршавин со спутницей. Фото: Предоставлено "КП"
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Хотя по всей стране объявлен карантин из-за коронавируса, футболист Андрей Аршавин не сидит дома, чтобы уберечься от заражения и уберечь других. Как сообщает издание kp.ru, вместе со своей новой девушкой он прогулялся по Лужнецкой набережной. Погода к таким прогулкам располагала: на улице было плюс 17 градусов.

Напомним. после двух скандальных разводов и судов из-за снижения размера алиментов он скрывает подробности о своей личной жизни, и не разглашает имя своей подруги. Впрочем, с кем гулять, футболист решает сам, а вот использование масок, перчаток и соблюдение респираторного этикета – это обязательные условия. Однако никаких мер предосторожности Аршавин не принимает.

Напомним, во время карантина нужно максимально ограничить контакты с людьми и тем самым закрыть путь распространения инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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