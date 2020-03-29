2020-03-29T07:01:33+03:00
Здоровье

Коронавирус в Красноярске, информация на 29 марта 2020: новых случаев нет

Оперативная информация о ситуации с коронавирусной инфекцией в Красноярском крае от минздрава региона
Татьяна РЯБИНИНА
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Дом - самое надежное место!Дом - самое надежное место!Фото: Мария ЛЕНЦ
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За все время подтвержденный диагноз "коронавирусная инфекция" выявлен у 12 человек, из них трое уже пролечены и выписаны, 9 человек остаются на лечении (+4 за 28 марта). Под наблюдением медиков в связи с подозрением на наличие коронавирусной инфекции находятся 2 человека (+1 случай за сутки) – ожидается подтверждение анализов в лаборатории "Вектор" в городе Новосибирске. Все пациенты находятся в изолированных боксах.

По данным Минздрава региона на 09.00 29 марта, под непрерывным медицинским наблюдением поликлиник края на дому находятся 7641 человек (+227 человек за сутки). В период наблюдения, а также накануне снятия домашнего карантина проводится клинический осмотр и забор анализов на коронавирус. После получения отрицательных результатов анализа, на 14 день карантина граждане не представляют опасности для окружающих.

Жителям края рекомендуется при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома (или по месту пребывания) и вызвать на дом врача либо скорую помощь с предоставлением информации о факте своего пребывания за рубежом, соблюдать принципы самоизоляции.

В регионе работает круглосуточная горячая линия по вопросам противодействия коронавирусной инфекции. По телефону: 8-800-100-56-53 можно получить информацию, касающуюся правил поведения, оперативных телефонов, работе служб и мерам профилактики.

Минздрав напоминает: всем гражданам старше 65 лет необходимо перейти в режим самоизоляции на дому. Необходимая амбулаторная медицинская помощь, включая выписку льготных лекарственных препаратов, организуется на дому поликлиниками по месту жительства

ИСТОЧНИК KP.RU

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