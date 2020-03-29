2020-03-29T05:33:01+03:00
Происшествия

Врезался в самолет. В Красноярске водителю спецтехники грозит колония за необычное ДТП

Ущерб от неосторожности – более 2,5 миллионов рублей
Татьяна РЯБИНИНА
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В столкновении машины и самолета пострадали и техника, и люди.В столкновении машины и самолета пострадали и техника, и люди.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Необычное ДТП в аэропорту Красноярска произошло больше года назад, 18 марта 2019 года. Водитель машины для противообледенительной обработки воздушных судов выполнял свою работу с самолетом Airbus-321. После окончания работ он стал отъезжать от самолета задним ходом и наехал на другой самолет, ATR 42-500. В результате авиаперевозчику причинен ущерб на сумму более 2,5 млн рублей.

Красноярский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по этому делу, сообщает западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Водитель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.168 УК РФ (повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с источником повышенной опасности).

Уголовное дело направлено для рассмотрения мировому судье судебного участка 135 Емельяновского района Красноярского края.

Свою вину водитель признал, ему грозит наказание до одного года колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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